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Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

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2016 yılından bu yana tutuklu bulunan HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafı paylaşıldı.

2016 yılından bu yana Edirne F tipi cezaevinde bulunan HDP eski eş genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Almanya'nın Köln kentinde Şubat 2024'te kurulan QAD-Barış Araştırmaları Derneği'nin kurduğu bir web sitesi için yazı kaleme aldı. "Haydi meydana" başlıklı yazı ile beraber Demirtaş'ın son halini veren bir fotoğraf da paylaşıldı.

İşte Demirtaş'ın paylaşılan son fotoğrafı:

Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NEDEN TUTUKLU?

2016 yılında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve 9 HDP milletvekili 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" gibi iddialarla gözaltına alındı. Demirtaş, daha sonra tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 2017 senesinde ise Doğubayazıt 2.Asliye Mahkemesi tarafından 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum, organlarını aşağılamak suçundan' 5 ay hapis cezası daha aldı. 2018 yılında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tarafından yapılan Nevruz kutlamasında yaptığı konuşmadan ötürü görülen duruşmada'Terör örgütü propagandası' yapmak suçuyla 4 yıl 8 ay daha ceza aldı. Daha sonra ana davada tahliye kararı çıksa da başka davalardan dolayı tahliye edilmedi.

Son olarak 16 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen, kamuoyunda 'Kobani' veya '6-8 Ekim olayları' olarak bilinen; 2014 yılında yaşanan protesto ve şiddet olaylarıyla ilgili 18'i tutuklu olmak üzere toplam 108 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Eski HDP'nin eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş'a çeşitli suçlardan 42 yıl hapis cezası verildi.

Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıŞerif Ali:

Doğruları söylediği için birilerin hoşuna gitmedi. Siyasi tutuklu...

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

akıllı olun, ırkçılık yapmayın, bölücülük yapmayın. dün selo, bugün ümit... farketmez. devlet ihaneti affetmez.

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme56
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Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

ooo naber sılllhooo

Yorum Beğen46
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Haber YorumlarıAbdullah Çiftçi:

Size yapılan zulümlerin hesabını Allah soracak.

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme43
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Haber YorumlarıMurat Celik:

avukat da olsa hakim de olsam milletvekili de olsan Cumhurbaşkanı da olsan devletine sahip çıkacaksın kardeş Devlet içinde devlet kurmaya çalışmayacaksın devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz bunu hep beynine yerleştireceksin elhamdülillah

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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

idaaaaammmm

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Haber YorumlarıSelim K:

Seni başkan yaptırmayacağız dedi ondan içeride

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Haber YorumlarıKucucek Dogalgaz:

selo ne olmuş sana AA aaa görmüşsün

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Haber YorumlarıAbdullah Çiftçi:

Sayın milliyetçi Türkler koro halinde uluyup sonrada zırlayın.

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Haber YorumlarıOYUN Park:

ermenice konuşabileceğin kimse var mı oralarda

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