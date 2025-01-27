Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

2016 yılından bu yana Edirne F tipi cezaevinde bulunan HDP eski eş genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Almanya'nın Köln kentinde Şubat 2024'te kurulan QAD-Barış Araştırmaları Derneği'nin kurduğu bir web sitesi için yazı kaleme aldı. "Haydi meydana" başlıklı yazı ile beraber Demirtaş'ın son halini veren bir fotoğraf da paylaşıldı.

İşte Demirtaş'ın paylaşılan son fotoğrafı:

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NEDEN TUTUKLU?

2016 yılında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve 9 HDP milletvekili 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" gibi iddialarla gözaltına alındı. Demirtaş, daha sonra tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 2017 senesinde ise Doğubayazıt 2.Asliye Mahkemesi tarafından 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum, organlarını aşağılamak suçundan' 5 ay hapis cezası daha aldı. 2018 yılında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tarafından yapılan Nevruz kutlamasında yaptığı konuşmadan ötürü görülen duruşmada'Terör örgütü propagandası' yapmak suçuyla 4 yıl 8 ay daha ceza aldı. Daha sonra ana davada tahliye kararı çıksa da başka davalardan dolayı tahliye edilmedi.

Son olarak 16 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen, kamuoyunda 'Kobani' veya '6-8 Ekim olayları' olarak bilinen; 2014 yılında yaşanan protesto ve şiddet olaylarıyla ilgili 18'i tutuklu olmak üzere toplam 108 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Eski HDP'nin eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş'a çeşitli suçlardan 42 yıl hapis cezası verildi.