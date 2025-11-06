Haberler

Selahattin Demirtaş hapisten çıktı mı?

Güncelleme:
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'nin Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararının yeniden değerlendirilmesi talebine ilişkin itirazını sonuçlandırdı. Bu gelişme, kamuoyunda "Demirtaş serbest kalacak mı?" sorusunu yeniden gündeme getirdi. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında AİHM'in verdiği hak ihlali kararının ardından tahliye edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

AİHM, Türkiye'nin, Demirtaş'a yönelik tahliye kararının Büyük Daire tarafından tekrar ele alınması yönündeki başvurusunu karara bağladı. Bu adımın ardından, siyasetçinin cezaevinden çıkıp çıkmayacağına dair tartışmalar yeniden alevlendi.

AİHM'DEN TÜRKİYE'NİN DEMİRTAŞ İTİRAZINA RET KARARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş hakkında daha önce verdiği hak ihlali ve tahliye kararına ilişkin Türkiye'nin yaptığı itirazı karara bağladı. Ekim ayında yapılan başvuruyu değerlendiren AİHM, Türkiye'nin talebini reddetti. Böylece Demirtaş'a dair verilen karar kesinleşmiş oldu.

DEM PARTİ'DEN KARARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kararın ardından DEM Parti yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, AİHM'in 8 Temmuz 2025 tarihli kararında Selahattin Demirtaş'ın Kobani davası kapsamında haksız bir şekilde tutuklandığını tespit ettiği ve bu tutukluluğun siyasi nedenlerle sürdüğünü belirterek tahliyesini istediği hatırlatıldı. Parti, Türkiye'nin 8 Ekim'de yaptığı itirazın bugün reddedildiğini vurguladı.

"DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ DERHAL SERBEST BIRAKILMALI"

DEM Parti açıklamasında, AİHM'in kararıyla Türkiye'nin itirazının reddedildiğini ve Demirtaş hakkındaki kararın kesinleştiğini ifade etti. Parti, "Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere tüm arkadaşlarımızla ilgili bugüne kadar verilen AİHM kararları dikkate alınmalı, 8 Temmuz 2025 tarihli bu kesin karar doğrultusunda derhal serbest bırakılmalıdır." ifadelerine yer verdi.

GEÇMİŞ SÜREÇ VE KOBANİ DAVASI

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani davasında Selahattin Demirtaş'a verilen cezanın gerekçeli kararını 13 ay sonra tamamlamıştı. Demirtaş'ın avukatları ise yaklaşık 30 bin sayfalık gerekçeli karara karşı 400 sayfalık kapsamlı bir savunma hazırlamıştı.

AİHM'in ikinci ihlal ve tahliye kararına Türkiye'nin itiraz süresi 8 Ekim'de dolmuştu. Sürecin sonunda Mahkeme, Türkiye'nin başvurusunu reddederek Demirtaş'ın tahliyesi yönündeki kararını kesinleştirdi.

Osman DEMİR
Haberler.com - Politika
