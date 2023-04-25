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Selahattin Demirtaş cezaevinden yeni fotoğraf paylaştı: Size güveniyorum emekçiler

Politika Haberleri

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Size güveniyorum emekçiler" notuyla yeni bir fotoğrafını paylaştı. Demirtaş paylaşımında "Haydi emekçi kardeşim. Alın terinin hakkını çalanlara derslerini verme zamanıdır çünkü mühür sende, patron sensin. Lütfen oyunu değişim için kullan ki, bu devran dönsün artık" ifadesini kullandı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, uzun süredir paylaşımlarıyla partisi HDP dahil muhalefete seçimlere dair öneri ve eleştirilerde bulunuyor.

"LÜTFEN OYUNU DEĞİŞİM İÇİN KULLAN Kİ DEVRAN DÖNSÜN ARTIK"

Yeni bir fotoğrafını "Size güveniyorum emekçiler" notuyla paylaşan Demirtaş, şunları söyledi: "Alın terinin hakkını çalanlara derslerini verme zamanıdır çünkü mühür sende, patron sensin. Lütfen oyunu değişim için kullan ki, bu devran dönsün artık."

Selahattin Demirtaş cezaevinden yeni fotoğraf paylaştı: Size güveniyorum emekçiler

Selahattin Demirtaş cezaevinden yeni fotoğraf paylaştı: Size güveniyorum emekçiler

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Selahattin Demirtaş Politika Güncel Haberler

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