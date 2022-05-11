Sekreterini taciz etti denilen Ümit Özdağ "Ben bekarım" deyip Akşener'e seslendi - Haberler

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Sekreterini taciz etti denilen Ümit Özdağ "Ben bekarım" deyip Akşener'e seslendi

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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Sekreterini taciz etti denilen Ümit Özdağ 'Ben bekarım' deyip Akşener'e seslendi

Mültecilere yönelik çıkışları ve Süleyman Soylu kavgası ile gündemde olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında 'taciz' iddiası ortaya atıldı. Bir haber sitesinde yer alan iddiayı alıntılayan Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ben bekarım. Sayın Akşener'e servis edeceği görüntüler için Netflix'i öneriyorum" dedi.

Son dönemlerde mültecilerle ilgili çıkışları ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı polemikle adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ,İYİ Parti'den gönderilmesinin perde arkasında "Sekreterini taciz etti" iddiaları olduğu yönünde çıkan bir habere ateş püskürdü.

"SİYASETİ BU SEVİYEDE YAPMAYI MI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yapan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslenen Özdağ, "Bu konuda Sayın Akşener'den başka bir yetkiliden/yetkisizden değil, sayın Akşener'den cevap bekliyorum. Sn. Akşener, siyaseti bu seviyede yapmayı mı düşünüyorsunuz? Sizi tebrik ediyorum. 2015'den bu yana tek sekreterim oldu görevine devam ediyor. Parti hiç sekreter tahsis etmedi" ifadelerine yer verdi.

"AKŞENER'E NETFLIX'İ ÖNERİYORUM"

Açıklamasının "Ben bekarım" diyen Özdağ, şöyle devam etti: "Sayın Akşener'e servis edeceği görüntüler için Netflix'i öneriyorum."

İşte Ümit Özdağ'ın o paylaşımları;

Sekreterini taciz etti denilen Ümit Özdağ 'Ben bekarım' deyip Akşener'e seslendi

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Meral Akşener, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Haberler

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