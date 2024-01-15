Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü

Koltuğu Özgür Özel'e devrettikten sonra sosyal medya hesabından paylaşımlarına hız kesmeden devam eden eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete şehitler üzerinden eleştiriler yöneltti.

"KİMSE YALNIZLIĞIMDAN CESARET ALMASIN"

Cuma günü Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde teröristlerin hain saldırısında 9 askerimiz şehit oldu. Tüm Türkiye bu acı haberle yasa boğulurken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Seçim mağlubiyetinin ardından genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e devreden Kılıçdaroğlu, "Bilmiyorlar..! Öğrenmiyorlar..! Yönetemiyorlar..! Devletteki çürümenin bedelini yine vatan evlatları canlarıyla ödedi. Devlet hamasetle değil liyakatle yönetilir. Aklınızı başınıza devşirin! Kahraman evlatlarımız için gerekli güvenlik tedbirlerini alın. Hiç kimse yalnızlığımdan cesaret almasın!?" ifadelerini kullandı.

9 ASKERİMİZ HAİN SALDIRIDA ŞEHİT OLDU

Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 askerimiz şehit olmuştu. Kahramanlarımızın kimlikleri ise şu şekilde açıklanmıştı: Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez, Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin ve Sözleşmeli Er Murat Atar.