Şehit aileleri, MHP İl Başkanlığı önüne 'Yakışmadı' yazılı siyah çelenk bıraktı

Afyonkarahisar'da gazi ve şehit aileleri, terörist başı Abdullah Öcalan için yaptığı çıkışlarla dikkat çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki göstermek için Anıt Park önünde bir araya geldi.

"VATANA İHANETİN AFFI YOKTUR"

Burada açıklamalarda bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı "Bugün buraya utanmadan, üzülmeden, düşünmeden 'bebek katili özgür kalsın, umut hakkı, ev hapsi verilsin' diyenlere, İmralı canisini ülke gündemine sokup, barış elçisi gibi ilan edenlere geçmişi hatırlatalım diye toplandık. Şüphesiz ki biz şehit aileleri ve gazilerinde en büyük arzusu terörün bitmesidir. Aynı acıyı hiçbir ailenin yaşamamasıdır. Ancak bunu yapmanın yolu bebek katiline özgürlük vermek değildir. Gazi meclis bir teröriste çiğnetilmemelidir. Ne tarihimize ne de şehitlerimizin hatırasına saygısızlık yapılmamalıdır. Denenmiş tekrar denenmez. Bu aziz vatan topraklarının, atalarımızın mirası olduğu kadar, evlatlarımızın da emaneti olduğu unutulmamalıdır. Türk'ün töresinde vatana ihanetin affı yoktur" ifadelerine yer verdi.

"TERÖRLE MÜZAKERE EDİLMEZ MÜCADELE EDİLİR"

Açıklamasının devamında devlet yetkililerine çağrıda bulunan Kumartaşlı "Gelin terörü şehit aileleri, gaziler ve aziz Türk milleti ile beraber bitirelim, lav edelim. Biz şehit aileleri ve gazilere de bir söz hakkı verin. Sineyi millete gidelim. Şehitlerimizin katilinin nasıl cezalandırılacağına şehit ailelerimiz karar versin. Dinimizde de bu kısastır. Anneler affederse salıverin. Affetmez, asılsın derlerse asılsın. Terörle müzakere edilmez, mücadele edilir. Tarihi tekrar tekerrür ettirmeyin. Çünkü her deneme sonucunda canı yayan acıları tazelenen bizler oluyoruz" dedi.

ÇELENK BIRAKTILAR

Gaziler ve şehit aileleri Anıtpark'ta gerçekleşen "Şehide Saygı Teröre Lanet" yürüyüşünden sonra "Yakışmadı" yazılı siyah çelenkle MHP İl Başkanlığı önüne sessizce yürüdü.