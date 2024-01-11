İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç: Biz sözde değil, Hz. Ömer gibi olacağız

İyi Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, 16 ilçe ve büyükşehiri almak için yola çıktıklarını söyleyerek, "Biz sözde değil, Hz. Ömer gibi olacağız" dedi.

İyi Parti'den Melikgazi Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen İş İnsanı Sedat Kılınç, projeleriyle ilgili bilgiler verdi. Başkan seçilmesi durumunda Melikgazi'yi üreten bir belediye yapacağını kaydeden Kılınç, "Bir kentte belediye başkanının görevi alt yapı ve üst yapı yapmak değil. Kentin kültürel, sanat ile ilgili, sportif faaliyetlerine ve halkın refahını artırmaktır. Bunları başarmak başarı sayılır. Yoksa başarı değil. Melikgazi bölgesinde yaşayan hiç kimse geçim sıkıntısı yaşamaması lazım. İşle alakalı endişesi olmaması lazım. Bunu geliri artırarak yapabiliriz. Burada projeler ortaya giriyor. Öyle projelerimiz var ki dünyada ses getirecek. Melikgazi Belediyesinin gelirinin birkaç yıl içerisinde 5-6 katına çıkaracağız. Gelir artınca halka hizmet olarak dönecek. Arsa satmayla bir ülke gelişemez. Biz halkın refahını satarak yükseltemeyiz. Endüstriyel alanda projelerimiz var. Çok ciddi ihracat yapacak projeler ürettik. Belediyenin gelirine katkı sağlayacak projeler. Birçok belediyeye örnek olacak projelerle geliyoruz. "Üreten belediyecilik" diye sloganımız var. Biz üreteceğiz. Bunları hayata geçirdiğimizde arsa satma durumumuz olmayacak" dedi.

"Yeter, bırakın gençler gelsin" diyen Sedat Kılınç, "Hangi alanda olursa olsun, dünyada kabul görmüş bir şey var. 2 dönemden sonra kimse verimli olmaz. Şuanda istirahate çekilecek insanlar 3, 4, 5 dönemdir devam ediyor. Sonuna kadar gidiyorlar. Yeter kardeşim. Yeter, bırak gençler gelsin. "Sende mi böyle yapacaksın" diyenler için ben başka bir partiye geçeceğim diye meclis üyeliğinden istifa ettim. Gençlerin önünü açın, onlara yol verin. Belli bir yaştan sonra insanlar ister istemez bütün organların hareketi yavaşladığı gibi beyni de yavaşlıyor. Dünyaya farklı bakıyor. O yüzden insanlar o yaşta emekli oluyor. Bu memlekete yazıktır. Ben 1 dönem yapayım, şu sistemi kurayım yeter. Benim hedefim ve hayalim bu. Bu ülkenin bugün ki ekonomik durumuna baktığımız zaman, bilerek uğraşsınlar ülkeyi bu hale getiremezler. O kadar kaynak var bu ülkede. Bugün Melikgazi için düşündüğüm proje 1 milyar dolara yakın ihracat yapacak bir proje. Hedefimiz 60 bin işsize iş vermek" ifadelerini kullandı.

"Mültecilerin misafirlikleri bitti"

Mültecilerin misafirliklerinin bittiğini kaydeden Kılınç, "Misafirlikleri bitti. Bugün ne Suriye'de, ne Afganistan'da ne de başka bir yerde savaş kalmadı. Bizim öz evladımız kendi ülkesinde mülteci durumuna düştü. Kültürü, geleneği, ne yetişme tarzı ne de eğitim seviyesi bizim hayatımıza uyuşmuyor. Bizim içerimize zorla monte edilenleri Melikgazi bölgesinde, şehrimde ve ülkemde istemiyorum. Mülteci meselesi artık bizim için bir beka haline geldi. İlerleyen dönemde ne boyuta ulaşacağı, nüfusun nereye geleceği belli değil. Bence bu ülkenin en önemli beka meselesi mültecilerdir. Melikgazi başkanı olduğumda kendi bölgemde hukuk çerçevesinde mültecilerin tamamıyla yapabileceğimiz her şey yapacağız. Kendi vatanlarına dönsünler" şeklinde konuştu.

İlçede kuracakları Melik Timlerini kuracaklarını kaydeden Kılınç, "Melikgazi bölgesinde "Melik Tim"leri oluşturacağız. Bunlar asayiş ve en önemli husus uyuşturucu ile mücadelede kullanacağız. Emniyetle paylaşım yapacak. Her mahallede görevlendireceğimiz timler ile uyuşturucu kullanımını bölgede sıfıra indireceğiz. Mültecilerin yoğun olduğu mahallelerde taciz olayları çok ciddi oranda arttı. En çok zorumuza giden bu. Kadınlarımız bu bölgelerde dolaşamıyorlar. Bizim şerefimiz ve namusumuz her şeyden önemli. Bunu önlemek için bu timleri kuracağız" diye konuştu.

"Biz 16 ilçe ve 1 büyükşehiri almak için yola çıktık"

Hedeflerini anlatan İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, "Hedefimiz, büyükşehiri de, Kocasinan'ı da, Melikgazi'yi de, Talas'ı da bütün ilçeleri almak. Biz sadece Melikgazi'yi alacağız demiyoruz. Biz 16 ilçe ve 1 büyükşehiri almak için yola çıktık. Hedefimiz bu. Buna da ihtiyaç var. Milletimiz artık kırmızı kartı göstermeye hazır. Belediyeler hizmetlerde rutinin dışına çıkmıyor. Milletimiz "artık yeter" diyor" dedi.

"Biz sözde değil, Hz. Ömer gibi olacağız"

Kılınç, "Benim belediye başkanı olduğum süreçte bir Allah'ın kulu çocuğuna harçlık veremiyorsa, çocuğunu aç okula gönderiyorsa ben perişan olurum. Onun sorumluluğu bende. O yüzden Melik Paket diye projemiz var. Mahalleleri belirledik. Bu mahallelerdeki okullarımıza yemek vereceğiz. Kimseyi de ayırmayacağız. Bu belediyemizin hizmeti. Biz vatandaşımızın hizmetkarıyız. Biz onlara hizmet edeceğiz. Biz çocuğumuzun karnının doymasını da düşüneceğiz, harçlığını da düşüneceğiz. Biz sözde değil, Hz. Ömer gibi olacağız. Vatandaşımız bir yerde sıkıntı yaşayacaksa, bende o belediyenin başındaysam, buna da müsaade ediyorsam bunun hesabını Allah katında vereceğimi biliyorum. Bunun hesabını vermemek için bütün imkanlarımızı öncelikle insana yönelteceğiz. Eğer belediyenin imkanı yetmezse kendi cebimden karşılarım. Servetim bitene kadar o çocuğu orada da aç bırakmamak benim için her şeyden önemli" şeklinde konuştu. - KAYSERİ