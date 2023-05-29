Seçimlerin ilk turunda Kılıçdaroğlu'na destekleyen Hatay'ın 2. turda tercihi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu

İlk turda hiçbir adayın salt çoğunluğa ulaşamadığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turundan galip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. 1. tur ile 2. tur sonuçları karşılaştırıldığında haritada rengi değişen tek il Hatay oldu. Hatay'da ilk turda Kılıçdaroğlu yüzde 48.08, Erdoğan ise yüzde 48.03 oy almıştı. İkinci turda ise Erdoğan yüzde 50.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 49.86 oy aldı.