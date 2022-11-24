Seçimlere aylar kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket

Ak Parti Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket oranlarını paylaştı.

"AK PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 42, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 52 BANDINDA"

2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacaklarını ifade eden Dağ, " Ak Parti'nin oy oranı yüzde 42 bandında, oraya oturmuş vaziyette. Cumhurbaşkanımızın oranı da yüzde 52'lerde. İnşallah 2023 Haziran'daki seçimde Cumhurbaşkanlığında bir önceki seçimde aldığımız oydan daha yüksek bir oyla, AK Parti'de de bir önceki almış olduğumuz oydan daha fazla bir oyla seçimi kazanacağız. Anket dediğiniz iş, sizin kendi içinizde yaptığınız ve önünüzdeki süreçte size yol gösterecek bir husustur. Hiçbir programda anket açıklaması taraftarı olmam çünkü anketi açıkladığınızda o stratejiyi bozmuş oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.