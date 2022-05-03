Seçim yaklaştı, anketler birer birer paylaşılıyor! İYİ Parti, kuruluşundan bu yana en yüksek seviyede
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MetroPOLL Araştırma'nın nisan ayında yaptığı son ankette AK Parti yüzde 32,1 oy toplarken ittifak ortağı MHP yüzde 7,3 oy aldı. CHP yüzde 22,4 oy alırken ittifak ortağı İYİ Parti yüzde 18,6 oy toplayarak kuruluşundan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. HDP ise yüzde 12,3 oy toplarken 6'lı masanın ortağı DEVA Partisi yüzde 2 oy aldı. Böylece Cumhur İttifakı yüzde 39,4, Millet İttifakı yüzde 41 oy aldı.
MetroPOLL Araştırma, 14-20 Nisan tarihleri arasında yaptığı anket sonuçlarını gazeteci İsmail Saymaz aracılığıyla paylaştı. Ankette seçmenlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ayrıca 26 ilde yapılan araştırmada toplam 2 bin 164 vatandaşla görüşüldü.
Ankete göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın ortağı AK Parti, yüzde 32,1 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 7,3 oy aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 39,4 oldu.
Millet İttifakı'nın ortağı CHP, yüzde 22,4 oy alırken ittifakın diğer ortağı İYİ Parti ise yüzde 18,6 oy topladı. Böylece ittifakın toplam oy oranı yüzde 41 oranında kaldı.
HDP yüzde 12,3 oyla planlanan yüzde 7'lik seçim barajını aşarken yeni kurulan ve 6'lı masanın ortağı olan DEVA Partisi yüzde 2 oy topladı. Gelecek Partisi listede yer almazken diğer partiler yüzde 1,5 oy topladı. Kararsızlar dağıtılmadan önce Saadet ve Yeniden Refah partileri yüzde 1.1'er, Gelecek ve Zafer de yüzde 0.5'er oy aldı.