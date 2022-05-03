Seçim yaklaştı, anketler birer birer paylaşılıyor! İYİ Parti, kuruluşundan bu yana en yüksek seviyede

MetroPOLL Araştırma, 14-20 Nisan tarihleri arasında yaptığı anket sonuçlarını gazeteci İsmail Saymaz aracılığıyla paylaştı. Ankette seçmenlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ayrıca 26 ilde yapılan araştırmada toplam 2 bin 164 vatandaşla görüşüldü.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 40'IN ALTINDA KALDI

Ankete göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın ortağı AK Parti, yüzde 32,1 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 7,3 oy aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 39,4 oldu.

İYİ PARTİ'DE OY PATLAMASI

Millet İttifakı'nın ortağı CHP, yüzde 22,4 oy alırken ittifakın diğer ortağı İYİ Parti ise yüzde 18,6 oy topladı. Böylece ittifakın toplam oy oranı yüzde 41 oranında kaldı.

DEVA YÜZDE 2'Yİ AŞTI

HDP yüzde 12,3 oyla planlanan yüzde 7'lik seçim barajını aşarken yeni kurulan ve 6'lı masanın ortağı olan DEVA Partisi yüzde 2 oy topladı. Gelecek Partisi listede yer almazken diğer partiler yüzde 1,5 oy topladı. Kararsızlar dağıtılmadan önce Saadet ve Yeniden Refah partileri yüzde 1.1'er, Gelecek ve Zafer de yüzde 0.5'er oy aldı.