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Seçimler öncesi akılalmaz olay! Saadet Partili başkan adayı ve oğlunun üzerine ağaç devrildi

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Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyareti yapan Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Adnan Ersan ve oğlunun üzerine şiddetli rüzgar sebebiyle ağaç devrildi. Başkan adayının ayağı kırılırken, oğlunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

31 Mart yerel seçimleri öncesi esnaf ziyaretine çıkan Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan'ın üzerine şiddetli fırtına nedeni ile ağaç devrildi.

AĞACIN ALTINDAN ÇIKARILIP HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adnan ve Taha Ersan itfaiye ekipleri tarafından ağacın altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Adnan Ersan ve oğlu Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Seçimler öncesi akılalmaz olay! Saadet Partili başkan adayı ve oğlunun üzerine ağaç devrildi

OĞLUNUN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Adnan Ersan'ın ayağında kırık olduğu öğrenilirken, Taha Ersan'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Seçimler öncesi akılalmaz olay! Saadet Partili başkan adayı ve oğlunun üzerine ağaç devrildi

KARAMOLLAOĞLU'NDAN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Karamollaoğlu, "Seçim çalışmaları sırasında şiddetli rüzgar sebebiyle yaşanan kaza sonucu yaralanan Burdur Belediye Başkan Adayımız Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

Seçimler öncesi akılalmaz olay! Saadet Partili başkan adayı ve oğlunun üzerine ağaç devrildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Gündem Politika Haberler

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