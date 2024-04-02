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Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye

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Çakarlı ve ultra lüks bir araçla halkı selamladığı görüntülerle tepki çeken Hüseyin Ceylan Uluçay, sandıktan çıkan yüzde 19'luk oy farkıyla Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Burcu Köksal'a kaptırdı.

NEREDEN NEREYE

Gelen bu seçim yenilgisi sonrası AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la beraber lüks pikapla şehir turu attığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 1994'teki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde dönemin Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan ile Büyükşehir Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir pikabın kasasında seçim gezisi yaparken çekilen fotoğrafına atıfta bulunanlar "Nereden nereye" yorumunu yapmadan edemedi.

Seçimden sonra AK Partilerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye

ŞAMİL TAYYAR DA KAYITSIZ KALAMADI

Konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi. 1994 ve 2024 seçim dönemine ait iki fotoğraf paylaşan Tayyar, "Maksadı anlatmak için uzunca yazmaya gerek yok sanırım. İki fotoğraf arasındaki farkı bulursak, derdi de buluruz dermanı da" notunu düştü.

İşte Şamil Tayyar'ın o paylaşımı;

Seçimden sonra AK Partilerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

AK Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (21)

Şehmuz Şeker:

KİBİR ŞEYTANIN İŞİDİR SİZİ BİTİRECEK OLANDA KİBRİNİZDİR, LÜKS YAŞANTINIZDIR İNSANLAR GEÇİM DERDİNDE SİZLER İHALE PEŞİNDE

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Hayri :

Yahu lüks pickup pahalı araç dediğiniz bildiğin ford kamyonet bunları alıp sonradan modifiye ediyolar çakar buyuk lastik falan he denseki böyle gereksiz bir araçlamı çıkılır tanıtıma o doğru yoksa spor bir mercedes değil ya bu

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Naim Karakaya:

2.000.000 TL BU ARACIN DEĞERİ. ELİNDE AKP VE TÜRK BAYRAĞI İLE EVİNE DÖNEN NİNEM İÇİN BÜYÜK PARA... ÖĞRENCİ İÇİN BÜYÜK PARA. EMEKLİ İÇİN BÜYÜK PARA. BİRDE BU AÇIDAN BAKALIM.

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yanıt8
Hayri :

85 milyon aynı gelir seviyesinde olacak değil herhalde bu gün binilecek bir araç 1,5 2 milyondan başlıyo zaten abartacak bişey yok abartılacak olan ülkenin kaynakları insafsızca başka ceplere hortumlanıyor

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Spectrum:

Senin o 2 milyon liradan başlıyor dediğin araçlara hangi kesimin bindiğini görüyoruz, parasına bakarsan 40 milyon TL ye de araç var. Benim asgari ücret ile 400-500 bin liralık araç almam için 5 sene köşeye para atmam lazım. Sene 2006 da kapıda 3 tane sıfır aracımız vardı, şimdi 1 taneyi alamaz olduk, hala insanlara akıl verme derdindesin

yanıt27
yanıt5
Mert Koca:

2.5 milyon şuan

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Serkan Wash:

Ak parti demek önce insanları etkilemek için Allah Allah demek sonra onları böyle uyuşturup haksız yolla çalıp çırpmak demektir. Bu partinin kısa özeti budur!

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VATOZZ:

Millet evine götürecek sebze meyve bulamıyor. Akşam olunca pazarın artıklarını dokuntulerini çürüklerini topluyor. Bir baba bir anne evladına beslenme koyamıyor. Azcik hali vakti yerinde olanda diğer çocuklar alamıyor diye o da koymuyor. Bu işte geldiğimiz nokta.

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Fuat Marik:

Kimse aç değil atmayın yoksulluk var sadece açlık farklı olay herkesin evinde aşı mutlaka vardır

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Spectrum:

Fuat açlığın sadece ekmek simit yiyerek giderildiğini düşünmüyorsun umarım. Bak güzel kardeşim sana yemin ediyorum sene 2000 de babamın emekli maaşı ile 4 kişi rahatça yaşayabiliyordu hiç bir eksiğimiz olmazdı etten süte kadar. Şimdi eve 3 maaş giriyor ama yaşam kalitemiz daha da geriledi. Reis zamanında dedi ki (1989) Ekonomide kaide alım gücü ile ölçülür. Şu an alım gücümüz yerlerde geziyor. Açlıktan kasıt, İNSAN GİBİ yaşamaya aç kaldık güzel kardeşim

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