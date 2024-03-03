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Seçimde gözler Şanlıurfa'da olacak! AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti arasında kıyasıya bir yarış yaşanacak

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en dikkat çeken yarışlarından biri Şanlıurfa'da yaşanacak. AK Parti'nin mevcut Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü yeniden aday göstermesine tepki gösteren AK Parti MKYK Üyesi Kasım Gülpınar partisinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nden aday olurken, DEM Parti'nin de Celalettin Erkmen ile Gülseren Yıldırım'ı aday gösterdiği şehirde üçlü bir yarış olması bekleniyor.

31 Mart yerel seçimlerinde en ilginç yarışlardan biri Şanlıurfa'da yaşanacak. Ak Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti'nin kendi adaylarını çıkarttığı şehirdeki seçim yarışı büyük dikkat çekiyor.

GÜLPINAR AK PARTİ'DEN İSTİFA EDEREK YRP'DEN ADAY OLDU

Ak Parti'nin mevcut Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yeniden aday göstermesine sert çıkan AK Parti MKYK Üyesi Kasım Gülpınar partisinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nden aday oldu.

ŞANLIURFA İÇİN DEM PARTİ DE ADAY ÇIKARDI

DEM Parti'nin de Celalettin Erkmen ile Gülseren Yıldırım'ı aday çıkardığı Şanlıurfa'da üçlü bir yarış olması bekleniyor.

Seçimde gözler Şanlıurfa'da olacak! AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti arasında kıyasıya bir yarış yaşanacak

"KAZANMASINA YOL AÇACAK BİR OY ORANI OLMAZ"

Gazeteduvar'ın haberine göre Gülpınar'ın AK Parti oylarında ciddi bölünmeye yol açacağını söyleyenler kadar "Bir oy geçişi olur ama bu kazanmasına yol açacak bir oy oranı olmaz" diyen de var.

"GÜLPINAR İKTİDARIN PARÇASI İKEN ETKİNDİ"

AK Partili yöneticilere göre kentte Kasım Gülpınar iktidarın parçası iken etkindi, ancak AK Parti'den kopmasının ardından en fazla kendi tarikat ve ailesinin oyunu alabilir, bu oy da seçimi kazanmasına asla yetmez.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Yeniden Refah Partisi DEM Parti Şanlıurfa AK Parti Politika Güncel Haberler

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