Özel'in seçim vaadini gölgede bırakan gaf: Bu ilçeyi il yapacağız, plakası da 83 olacak

Türkiye'yi karış karış gezen ve vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son durağı AK Parti'nin kalesi olarak tabir edilen Konya'nın Ereğli ilçesi oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN PLAKA GAFI

Burada vatandaşlara seslenen CHP lideri Özel, Ereğli'nin il olma talebini sahiplendiklerini belirtti. Konuşması sırasında küçük de bir gaf yaparak il olduktan sonra Ereğli'nin plakasının 83 olacağını ifade eden Özel, "Son seçimlerin birinci partisi, tüm anketlerin birinci partisi ve gelecekteki iktidar partisinin genel başkanı sıfatıyla Ereğli'nin il olma talebini sahipleniyorum. İlk seçimden sonra Ereğli il olacak, plakası da 83 olacak" şeklinde konuştu.