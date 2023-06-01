Seçim sonrası CHP'de işler karışık! Kritik toplantı bugün, Kılıçdaroğlu istifaları kabul edecek

Seçimi kaybetmesinin ardından istifa çağrıları yapılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün MYK'yı topluyor. Partide yenilenmeye gitmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle MYK üyeleri istifalarını sunacak. A takımını değiştirecek olan CHP lideri cumartesi günü de Parti Meclisi'ni toplayacak.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin ardından CHP'deki gelişmeler dikkatle takip ediliyor. CHP lideri "Mücadeleye devam edeceğim" dese de bazı kesimlerce istifaya davet edildi.

MYK ÜYELERİ İSTİFALARINI SUNACAK

Sonuçların açıklanmasının ardından ne yapacağı merak konusu olan Kılıçdaroğlu bugün yeni yol haritasını belirlemek için Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topluyor. Değişim için düğmeye basan Kılıçdaroğlu öncelikli olarak A takımını yenileyecek. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerinden toplantıya istifalarıyla gelmelerini istediği öğrenildi.

KURULTAY KARARI CUMARTESİ GÜNÜ GÖRÜŞÜLECEK

Kılıçdaroğlu, değişim ve seçim sonuçlarını ele almak için cumartesi günü de Parti Meclisi'ni toplayacak. Parti Meclisi'nde 38'inci Olağan Kurultay takviminin de netleşmesi bekleniyor. Kurultayın ne zaman yapılacağı, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa devam edip etmeme konusunda nasıl bir karara varacağı da bu toplantıda ele alınacak. Partinin yeni dönemdeki lider kadrosu ise cumartesi günü yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısı ile şekillenecek. Aynı gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Meclis Grup Yönetimi de belirlenecek.