Seçim kanunu teklifinin açıklandığı basın toplantısına gazetecilerin "Tokalaşın" isteği damga vurdu

Seçim sistemi için uzun zamandır tartışılan değişikliklerin teklifi TBMM'ye geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis'te seçim kanunu teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

SEÇİM BARAJI DÜŞÜRÜLDÜ, GRUP KURMA ŞARTI KALDIRILDI

İlk olarak söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yeni kanun teklifiyle birlikte seçim barajının yüzde 7'ye düşürüleceğini belirtti. Yazıcı, Meclis'te partilerin grup kurarak seçime gidildiği dönemin de sonuna geldiğini belirtti. Daha sonra söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise ittifaklarla milletvekili çıkarmanın yeni sistemde mümkün olmadığını ve partilerin seçim bölgesinde yeterli oy alması gerektiğini ifade etti.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI DA SONLANMIŞ OLDU

Meclis'e getirilen yeni seçim kanunu ile birlikte özellikle muhalefet cephesinin sık sık dile getirdiği 'erken seçim' talebi de karşılıksız kaldı. Yeni kanunun uygulanması için en az 1 yıl gerekiyor. Bu kanunla birlikte seçimlerin 2023 yılında yapılacağı da netleşmiş oldu.

TOPLANTININ SONUNA DAMGA VURAN DİYALOG

AK Partili ve MHP'li isimlerin toplantısına ise son anlarda yaşanan diyalog damga vurdu. Basın toplantısının sonunda basın mensupları ikiliden tokalaşmalarını istedi. Bu talebe şaşıran AK Partili Yazıcı, "Zaten beraber geldik, ne tokalaşması. Mal alıp mal satmıyoruz" yanıtını verdi.