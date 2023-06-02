Seçim gecesi CHP'de İmamoğlu krizi! 6'lı Masa toplantısına alınmayınca ipler koptu

Seçim yenilgisi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına sessiz kalırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise "değişim" mesajı vermesi CHP genel başkanlığına göz kırptığı şeklinde yorumlandı. Bu gerginlik dikkatle takip edilirken 2 isim arasında iplerin seçim gecesi koptuğu; İmamoğlu'nun o akşam 6'lı Masa toplantısına katılmayı talep ettiği ancak CHP liderinin bu talebe olumsuz yanıt verdiği konuşuluyor.

Seçimlerde hüsrana uğrayan CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına sessiz kalırken dün Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin istifasını aldı. Daha sonra da seçim gecesinden beri "değişim" mesajı veren ve CHP liderliğine hazırlandığı öne sürülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

LİDERLER TOPLANTISINA ALINMADILAR

İki isim arasında neler konuşulduğuna dair açıklama yapılmazken, kulislerde iplerin seçim gecesi koptuğu konuşuluyor. CHP'de ilk tartışma, 28 Mayıs akşamı seçim sonuçlarının belli olmaya başladığı saatlerde gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı Masa liderlerini CHP Genel Merkezi'ne davet etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile birlikte toplantıya katılıp katılamayacağını sordu. Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'ün edindiği bilgiye göre; Kılıçdaroğlu, "Bu 6'lı Masa ve liderler toplantısı" diyerek olumsuz cevap verince, İmamoğlu'nun "Bizim Gültekin Uysal kadar katkımız yok mu?" dediği öne sürüldü.

SONUÇLARIN ARDINDAN SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Bu gelişme sonrası Ankara'dan ayrılan İmamoğlu seçim sonuçlarına ilişkin de bir açıklama yapmaktan kaçındı. Sessizliği merak konusu olan İBB Başkanı ertesi gün yaptığı ilk açıklamada ise "değişim" mesajı vererek Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz kırptı.