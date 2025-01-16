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Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
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Ocak ayında 1800 kişi ile yapılan seçim anketinde katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankette ilk sırayı 36.7 puan ile "Kararsız/Oy kullanmam" diyenler alırken CHP 20.2 puan ile ikinci sırada, AK Parti ise 18.7 ile üçüncü sırada oldu.

Asal Araştırma, ocak ayı için gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 1800 kişi ile 26 ilde CATI yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yapılan ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

ZİRVEDE KARARSIZLAR VAR

Ankette ilk sırayı 36.7 puan ile "Kararsız/Oy kullanmam" diyenler aldı. CHP 20.2 puan ile ikinci sırada, AK Parti ise 18.7 ile üçüncü sırada oldu.

Diğer partilerin oy oranı şöyle oldu:

  • DEM Parti: 6,1
  • MHP: 5,6
  • İYİ Parti: 2,8
  • Yeniden Refah: 2,5
  • TİP: 1
  • Anahtar Parti: 0,9
  • Diğer: 3,2

Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA CHP BİRİNCİ PARTİ

Ankette kararsız ve oy kullanmam diyenler dağıtıldıktan sonra CHP, 31.9 puan ile birinci parti oldu. CHP'yi 29,6 puan ile AK Parti takip etti.

Diğer partilerin oy oranları şöyle oldu:

  • DEM Parti: 9,6
  • MHP: 8,9
  • İYİ Parti: 4,4
  • Yeniden Refah: 3,9
  • Zafer: 3,6
  • TİP: 1,6
  • Anahtar Parti: 1,4
  • Diğer: 5,1

Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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