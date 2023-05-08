SDD Başkanı Sami Doğan, İmamoğlu'na yapılan saldırıyı kınadı

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) Başkanı Sami Doğan, dün Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve mitinge gelen vatandaşlara yapılan taşlı saldırıyı kınadı. Doğan, "Barışa, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde yapılan bu saldırı demokrasimizi ve kardeşliğimizi hedef almıştır. Ayrıca önlem alması gereken ama önlem almayan bütün sorumluları da istifaya davet ediyoruz" dedi.

Sosyal Demokrasi Derneği Genel Başkanı Sami Doğan, dün Erzurum'da İBB Başkanı İmamoğlu ve meydanda onu dinlemeye gelen vatandaşlara yapılan taşlı saldırıyı kınadı. Doğan, gerekli önlemleri almayanları istifaya çağırdı.

Doğan yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Dün Erzurum'da miting düzenleyen Ekrem İmamoğlu ve meydanda onu izleyemeye gelen Erzurumlulara yapılan taşlı saldırı kabul edilemez. Sosyal Demokrasi Derneği olarak, yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Barışa, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde yapılan bu saldırı demokrasimizi ve kardeşliğimizi hedef almıştır. Ayrıca önlem alması gereken ama önlem almayan bütün sorumluları da istifaya davet ediyoruz.

Yine demokratik geleneklerimize göre bağımsız olması gereken İçişleri Bakanlığı'nın, Anayasa ihlali göze alınarak bir AKP'li tarafından yürütülmesi kabul edilemez. Bütün bu yaşananlar, Sosyal Demokratlar olarak bizleri, demokrasi mücadelemizden vazgeçiremez. 14 Mayıs 2023 günü yapılacak seçimlerden, Millet İttifakı'nın başarıyla çıkacağına, sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanı seçileceğine yürekten inanıyoruz."