Schumer'dan Trump'a Karşı Yeni Uçuş Güvenliği Yasası

ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer, Başkan Donald Trump'ın, Katar tarafından hediye edilmek istenen lüks jeti makam uçağı olarak kullanmasının önüne geçmek amacıyla yeni yasa tasarısı sundu.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer'in dün açıkladığı '2025 Başkanlık Hava Taşımacılığı Güvenlik Yasası' adı verilen tasarı, yabancı ülkelere ait uçakların, başkanlık uçağı olarak kullanılmasını yasaklamayı ve dönüştürülmesi için fon kullanılmasını engellemeyi amaçlıyor. Schumer, konuyla ilgili, "Trump defalarca gösterdi ki, kendi cebini doldurmak uğruna Amerikan halkını ve başkanlık makamını satmaya hazırdır" açıklamasını yaptı.

Schumer, bu uçağın güvenli hale getirilmesinin milyarlarca dolara mal olacağını ve hiçbir değişikliğin tam güvenlik sağlayamayacağını vurgulayarak, "Senato'nun artık ulusal güvenliğimizi öncelemesi, Amerikalıları koruması ve bir yabancı ülkeye ait uçağın asla 'Air Force One' çağrı kodunu almamasını sağlaması gerekiyor" dedi.