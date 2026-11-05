Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Katar ile ortaklığı derinleştirmeyi hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Al Sani ile görüştü. Görüşmede Bedir Mutabakatı sonrası savunma sanayii iş birliğinin derinleştirilmesi ve teknoloji kabiliyetlerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Al Sani ile görüştü. Görgün, "Ortak projelerle ülkelerimizin teknoloji ve üretim kabiliyetlerini güçlendirmeyi, savunma sanayii ortaklığımızı derinleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Al Sani ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Katar arasındaki savunma sanayii iş birliğinin derinleştirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve iki ülkenin teknoloji ile üretim kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik hedefler ele alındı.

Bedir Mutabakatı'nın ardından somut adımlar hedefleniyor

Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında imzalanan Bedir Savunma Sanayii Mutabakat Zaptı'nın ardından gerçekleştirilen ziyaret, dört ülke arasında ortaya konulan ortak iradenin sürdürülmesi açısından önem taşıyor. Savunma sanayii alanında teknoloji geliştirme, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve teknik iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlayan mutabakatla ülkelerin mevcut kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve yeni ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede Türkiye ile Katar arasında gerçekleştirilen ikili temasların savunma sanayii alanındaki ortaklığı daha ileri bir seviyeye taşıması amaçlanıyor.

"Savunma sanayii ortaklığımızı derinleştirmeyi hedefliyoruz"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede Bedir Mutabakatı'nın ardından Katar ile yürütülen temasların devam ettiğini belirterek, "Anlaşmayla ortaya koyduğumuz ortak iradenin devamı niteliğindeki bu ziyaret, önümüzdeki dönemde birlikte atacağımız adımlar açısından önem taşıyor. Ortak projelerle ülkelerimizin teknoloji ve üretim kabiliyetlerini güçlendirmeyi, savunma sanayii ortaklığımızı derinleştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Al Sani ve beraberindeki heyete ziyaretleri ve savunma sanayii iş birliğine sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 1 işçi kurtarıldı

İstanbul'da inşaatta toprak kayması! Bir işçi kurtarıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri dikkat çekti! İşte güncel fiyatı

İfadeye gelirken taktığı gözlüğe bakın! İşte güncel fiyatı

Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin

Altında son 2 haftanın rekoru! Dev bankadan yüzleri güldürecek tahmin
Bir ilimiz yasta! Genç öğretmen ablasının evinde ölü bulundu

Bir ilimiz yasta! Genç öğretmen ablasının evinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidiyor

Erdoğan'dan Azerbaycan'la kriz iddialarına yanıt! Ziyaret tarihi verdi
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı

Fatma Betül ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı

Okullarda bir dönem tarih oldu

Okullarda bir dönem tarih oldu
Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor

Petrol çakıldı, dev indirim geliyor