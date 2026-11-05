Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Katar ile ortaklığı derinleştirmeyi hedefliyor

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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Al Sani ile görüştü. Görgün, "Ortak projelerle ülkelerimizin teknoloji ve üretim kabiliyetlerini güçlendirmeyi, savunma sanayii ortaklığımızı derinleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Al Sani ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Katar arasındaki savunma sanayii iş birliğinin derinleştirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve iki ülkenin teknoloji ile üretim kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik hedefler ele alındı.

Bedir Mutabakatı'nın ardından somut adımlar hedefleniyor

Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında imzalanan Bedir Savunma Sanayii Mutabakat Zaptı'nın ardından gerçekleştirilen ziyaret, dört ülke arasında ortaya konulan ortak iradenin sürdürülmesi açısından önem taşıyor. Savunma sanayii alanında teknoloji geliştirme, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve teknik iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlayan mutabakatla ülkelerin mevcut kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve yeni ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede Türkiye ile Katar arasında gerçekleştirilen ikili temasların savunma sanayii alanındaki ortaklığı daha ileri bir seviyeye taşıması amaçlanıyor.

"Savunma sanayii ortaklığımızı derinleştirmeyi hedefliyoruz"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede Bedir Mutabakatı'nın ardından Katar ile yürütülen temasların devam ettiğini belirterek, "Anlaşmayla ortaya koyduğumuz ortak iradenin devamı niteliğindeki bu ziyaret, önümüzdeki dönemde birlikte atacağımız adımlar açısından önem taşıyor. Ortak projelerle ülkelerimizin teknoloji ve üretim kabiliyetlerini güçlendirmeyi, savunma sanayii ortaklığımızı derinleştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Al Sani ve beraberindeki heyete ziyaretleri ve savunma sanayii iş birliğine sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı