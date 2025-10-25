Haberler

"Savcılara, kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiği" iddiasına yalanlama

'Savcılara, kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiği' iddiasına yalanlama
Güncelleme:
MASAK'ın nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve kredi kartı suçlarında, Cumhuriyet savcılarına rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verildiği iddiasını Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı. Açıklamada, "Bu iddialar asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşımaktadır." denildi.

  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiği iddiasını yalanladı.
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde konuyla ilgili herhangi bir çalışma bulunmuyor.
  • Nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve kart kötüye kullanımı suçlarıyla mücadele için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında teknik çalışmalar yapılıyor.
  • Bu çalışmalar yasama sürecinin bir parçası olup henüz bağlayıcı niteliği yok.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve banka/ kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, Cumhuriyet savcılarına MASAK'tan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verildiği iddia edildi.

SAVCILARLA İLGİLİ İDDİAYA DDM'DEN YALANLAMA

Konuya ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Açıklamada iddia yalanlanırken, şu anda Meclis'in konuya ilişkin çalışmasının olmadığı belirtildi.

"İDDİALAR ASILSIZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın ve sosyal medya mecralarında, "savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiği" yönünde gerçek dışı iddialar paylaşılmaktadır. Bu iddialar asılsız olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Öncelikle yasama yetkisi, Anayasa'nın 7'nci maddesi uyarınca, münhasıran Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde şu anda konuyla ilgili herhangi bir çalışma yoktur.

Öte yandan nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarıyla mücadele amacıyla ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalarında gereği olarak bir hazırlık niteliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde çalışmalar yapılmaktadır. Bu faaliyetler, yasama sürecinin doğal bir parçası olup, henüz bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş, manipülatif amaçlarla yayılan içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: Haberler.com / Politika
