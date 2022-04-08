Şatafatlı sahur görüntülerini savunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepki yağıyor

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk tarafından paylaşılan sahur yemeği görüntüleri parti içinde büyük tartışma yarattı. Tepkilerin ardından silinen sahur görüntülerinin ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yapılan etkinlikte verilen kahvaltı tabaklarının faturasını paylaştı.

Bir video yayınlayarak gelen tepkilere yanıt veren Sayan, "Dün gece 600-700 kişiyle sahur programı yaptık. Coşkulu bir sahur programıydı. Gençlerimiz eğlendi. Kendi müzikleriyle coştu. Gençler delikanlıdır. Gençler coşkuludur. Ama Kürt gençlerine sadece cezaevlerini ve dağları layık görenler bu coşkulu toplantıdan rahatsız olmaya başladılar. Sosyal medyada kahvaltının maliyeti üzerinden bize yüklenmeye çalışıyorlar. Kahvaltının maliyeti 21 bin lira. CHP'nin Antalya'da yapmış olduğu son kampın maliyeti 5 milyon" ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİ BOMBARDIMANINA TUTTULAR

Savcı Sayan'ın paylaşımının altına kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

- Mevzu yemek yiyen insanlar değil halk fakirleşip çaresiz haldeyken sizlerin lüks ve şatafattan asla vazgeçmemenizdir.

- 21.000 lira... O davette en az 500 kişi var, kişi başı 40.50 lira.. Çok iyiymiş böyle şatafatlı sahurlar bu fiyata ise insanlar neden gram ile kahvaltılık alırlar ki, gidip her sahur orda yesinler.

- 21 bin lira olduğuna inanmıyorum bu bir. İkincisi sıkışınca Türk-kürt mevzusuna sığınıp saçma saçma konuşuyorsunuz. Üçüncüsü velevki 21 bin. Neden bilader neden? Oradakiler cebinden ödediyse sorun yok banane... Neden belediye ödüyor?

- Savcı bey, kendi tabanınız görüntüleri eleştiriyor, siz aklamaya çalışıyorsunuz. Bu kadar halktan kopmanız hayra alamet değil.

- İşi yine Kürt kimliğine bağladın kimsenin Kürtleri farklı gördüğü yok. Burada tepki enflasyon cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarken, halk kuru ekmeğe muhtaçken sizin şatafatlı eğlenceleriniz. Bu depinmenin suyu nereden geliyor.

- Olayın Kürt ile ne alakası var. Millet aç yatağa giriyor. 20 bin liracıkmış biz de inandık.

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