Sarp Sınır Kapısı'ndaki Tır Kuyruğu Çözülemiyor

UĞUR İSTANBULLU

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Sarp Sınır Kapısı'nda 15 kilometrelik tır kuyruğunu görüntüleyerek "Tır şoförleri bundan 3-4 ay öncesi gibi Sarp Sınır Kapısı'nda aynı sıkıntıları çekiyorlar. Meclis'te gündeme getirdim ve basın açıklamasıyla ülke gündemine getirdim ama ne yazık ki bu hükümet Sarp Sınır Kapısı'ndaki şu tır kuyruğunu çözemiyor" dedi.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğunu aracıyla seyir halindeyken görüntüledi. Bayraktutan, şunları söyledi:

"20 YILLIK İKTİDAR TIR KUYRUĞUNU ÇÖZEMEDİ"

"Bakın görüldüğü üzere daha Hopa'ya girmedik ve Sarp sınır kapısına 15 kilometre var ve gördüğünüz gibi Tır kuyruğu buradan başlıyor. Tır şoförleri bundan 3-4 ay önce olduğu gibi, Sarp Sınır Kapısı'nda aynı sıkıntıları çekiyorlar ve bakın gördüğünüz gibi. Meclis'te gündeme getirdim ve basın açıklamasıyla ülke gündemine getirdim ama ne yazık ki bu hükümet Sarp Sınır Kapısı'ndaki şu tır kuyruğunu çözemiyor. Bu nasıl bir olaydır ve bize Hopa'ya 3 kilometre var ve tır kuyruğu devam ediyor. Anlatılmayacak derce ayıptır ve bu ayıp da bize yeter diyorum. Yol kenarında can güvenliğini ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir fiili durumla karşı karşıyayız. Allah göstermesin bir kazanın olması elden bile değil ve bu anlamda bir an önce bu Tır kuyrukların kaldırılması için gerekenin yapılması gerekiyor. Eğer bu yapılmaz ise buradaki bu dram ve buradaki bu mağduriyet sürmeye devam edecek. Biraz öncesinde ifade ettiğim gibi yetkililerin duyarlı olması lazım ve Tır kuyruğunun sonlanması için tedbirlerin alınması lazım."