Sarp Sınır Kapısı'nda oy kullanma işlemi başladı

ARTVİN Artvin'in Sarp Sınır Kapısında 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanma işlemine başladı.

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanacak olan ve yurt dışında yaşayan vatandaşların sınır kapıları ve havaalanlarında oy kullanma işlemine başladı. Artvin Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısında yurt dışı seçmeni için tek sandık kuruldu. Vatandaşlar, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını kabinlerde kullanarak sandığa attı. Oy kullanma işlemi saat 08.00'da başlarken, 14' Mayıs tarihinine kadar devam edecek.

Azerbaycan'dan çalışan Emre Çağatay tatil için geldiği ülkesinde Sarp Sınır Kapısı'nda oy kullandığını ifade ederek "Vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için buradayız. Oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun. Devletimiz zor günlerden geçiyor. Gerek deprem olsun, gerek pandemi olsun. Bu süreçte oyumuzu kullanıp devletimizin yanında olduğumuzu göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.