Sarıgül, Trump'a meydan okudu: Gücün yetiyorsa Otlukbeli mal müdürünü al
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırıp ABD'de yargılamaya başlayan Donald Trump'a meydan okudu. Sarıgül "Trump gücün yetiyorsa Otlukbeli mal müdürünü al bakayım, dünyanın o zaman kaç bucak olduğunu görürsün. Erzincan'dan sana meydan okuyorum" dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ABD'ye götürülerek yargılanması sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'a sert sözlerle yüklendi.

SARIGÜL'ÜN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Sarıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump'a "meydan okuduğunu" belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ERZİNCAN'DAN SANA MEYDAN OKUYORUM"

Mustafa Sarıgül açıklamasında, "Trump gücün yetiyorsa Otlukbeli mal müdürünü al bakayım, dünyanın o zaman kaç bucak olduğunu görürsün. Erzincan'dan sana meydan okuyorum" dedi.

VİDEOYA YORUM YAĞDI

Sarıgül'ün paylaşımı kısa sürede büyük etkileşim alırken, çok sayıda kullanıcı da videonun altına yorum üstüne yorum yağdırdı.

İşte o yorumlardan bazıları;

- Adamı tulum peyniriyle mi dövecen?

- Otlukbelinde petrol yok ki

- Ya abi dur gözünü seveyim, zaten ortalık karışık

- Abi senin şoförü bile alamaz bir kere her şeyden önce sen vermezsin

İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi

Maduro'nun kalacağı hücre görüntülendi! Detaylar korkunç
Yorumlar (19)

Haber YorumlarıŞahin:

şov icin kılıktan kılıga giriyo düşünün bu zeka bu kapasiteyle ülke yönetmeye aday oluyorlar

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

satanların yerine dik duranlar daha değerlidir !

yanıt6
yanıt15
Haber Yorumlarızırzop:

erzincanla ilgilenin birazda bırakın reklamı

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEsranur:

Amerika olmasaydı kimse özgürce konuşamayacaktı.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

sarıgülün haberi yok galiba mal müdürlüklerinin kapatıldığından

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

