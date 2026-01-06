Sarıgül, Trump'a meydan okudu: Gücün yetiyorsa Otlukbeli mal müdürünü al
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırıp ABD'de yargılamaya başlayan Donald Trump'a meydan okudu. Sarıgül "Trump gücün yetiyorsa Otlukbeli mal müdürünü al bakayım, dünyanın o zaman kaç bucak olduğunu görürsün. Erzincan'dan sana meydan okuyorum" dedi.
- CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ABD Başkanı Donald Trump'a sosyal medyada 'Otlukbeli mal müdürünü al' diyerek meydan okudu.
- Sarıgül, 'Erzincan'dan sana meydan okuyorum' ifadesini kullandı.
- Sarıgül'ün paylaşımı büyük etkileşim aldı ve kullanıcılar yorumlar yaptı.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ABD'ye götürülerek yargılanması sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'a sert sözlerle yüklendi.
SARIGÜL'ÜN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU
Sarıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump'a "meydan okuduğunu" belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.
"ERZİNCAN'DAN SANA MEYDAN OKUYORUM"
Mustafa Sarıgül açıklamasında, "Trump gücün yetiyorsa Otlukbeli mal müdürünü al bakayım, dünyanın o zaman kaç bucak olduğunu görürsün. Erzincan'dan sana meydan okuyorum" dedi.
VİDEOYA YORUM YAĞDI
Sarıgül'ün paylaşımı kısa sürede büyük etkileşim alırken, çok sayıda kullanıcı da videonun altına yorum üstüne yorum yağdırdı.
İşte o yorumlardan bazıları;
- Adamı tulum peyniriyle mi dövecen?
- Otlukbelinde petrol yok ki
- Ya abi dur gözünü seveyim, zaten ortalık karışık
- Abi senin şoförü bile alamaz bir kere her şeyden önce sen vermezsin