Sarıgül, Trump'a meydan okudu: Gücün yetiyorsa Otlukbeli mal müdürünü al

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ABD'ye götürülerek yargılanması sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'a sert sözlerle yüklendi.

SARIGÜL'ÜN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Sarıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump'a "meydan okuduğunu" belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ERZİNCAN'DAN SANA MEYDAN OKUYORUM"

Mustafa Sarıgül açıklamasında, "Trump gücün yetiyorsa Otlukbeli mal müdürünü al bakayım, dünyanın o zaman kaç bucak olduğunu görürsün. Erzincan'dan sana meydan okuyorum" dedi.

VİDEOYA YORUM YAĞDI

Sarıgül'ün paylaşımı kısa sürede büyük etkileşim alırken, çok sayıda kullanıcı da videonun altına yorum üstüne yorum yağdırdı.

İşte o yorumlardan bazıları;

- Adamı tulum peyniriyle mi dövecen?

- Otlukbelinde petrol yok ki

- Ya abi dur gözünü seveyim, zaten ortalık karışık

- Abi senin şoförü bile alamaz bir kere her şeyden önce sen vermezsin