Mustafa Sarıgül tarih verdi: TDP ile CHP birleşiyor

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TBMM'de parlamento muhabirleri ile buluştu. Kılıçdaroğlu'na desteğini bir kez daha yineleyen Sarıgül, partisini CHP ile birleştireceğini söyledi.

"CHP'NİN DIŞA DÖNÜK MÜCADELE VERMESİ GEREK"

Sarıgül, 36 yıl sonra parlamentoda bulunmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, 'barış', 'özgürlük', 'demokrasi' ve 'laiklik' diyen herkesin şu ortamda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesinin önemli olduğunu söyledi. Şu anda CHP'yi derleyecek ve toparlayacak, yerel seçimlere hazırlayacak kişinin Kılıçdaroğlu olduğunu ifade eden Sarıgül, "Şu anda CHP'de parti içi meseleleri konuşmak iktidarın ekmeğine yağ çalmaktan başka bir işe yaramaz. Şu anda içe dönük mücadele değil, CHP'nin dışa dönük mücadele vermesi gerek. CHP'nin belediye başkanlığı seçimlerine derhal başlamamız gerekir" diye konuştu.

"PARTİMİZ, CHP İLE BİRLEŞECEK"

Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durmaya devam edeceğini belirterek, "Türkiye Değişim Partimiz kurumsal kimliğiyle birlikte son toplantısını yaparak 23 Haziran Cuma günü Cumhuriyet Halk Partimizle birleşecek. O kararı cuma günü saat 14.00'te CHP Genel Merkezinde Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sunacağız. Gün ayrışma zamanı değil, gün derlenip toparlanma zamanı. Gün el ele, kol kola, omuz omuza olma zamanı. ve hemen akabinde de CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek kendisine bu kararımızı ileteceğiz. Daha sonra da CHP'de bu süreç başlayacak" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Sarıgül, CHP'nin kurultayında aday oyup olmayacağıyla ilgili de "Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında dik durmaya, omurgalı siyaset yapmaya devam edeceğim" dedi.