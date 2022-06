Sarıgül, Suriye sınırından af çağrısını yineledi

KİLİS - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Suriye sınırındaki Kilis'ten cezaevinde yatan mahkumlar için yaptığı af çağrısını yineledi.

Genel Başkan Mustafa Sarıgül, Kilis L-Tipi Cezaevi önünde açıklama yaptı. Sarıgül, 9 Nisan tarihinde Af çağrısında bulunduğunu ifade ederek, "9 Nisan tarihinden bu yana 39'uncu cezaevinin önündeyim. Pandemi koşulları nedeniyle, hızlı yargılamalar oldu. Gözden kaçan konular oldu. Şuanda cezaevlerinde 275 bin yatak sayımız var. Tutuklu ve mahkum sayımız bu rakamların çok çok üzerindedir. 50 kişilik koğuşlarda çok fazla tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bu nedenle şevketli devletimden, merhametli devletimden cezaevinde bulunan kader mahkumlarına yardımcı olmalarını özellikle bekliyorum. Bütün siyasi partilere talebimiz, bu af çağrımıza lütfen kayıtsız kalmayın. Cezaevlerinde, babalarını annelerini, göremeyen evlatlar var. Bu evlatlarımız büyük sıkıntı içerisindeler. Anneler için af et Türkiyem, babalar için af et Türkiyem, Anne anneler, baba anneler için af et Türkiyem, ceza evinde 3 binin üzerinde çocuk var. Bu çocuklar için af et Türkiyem, af çağrımız siyasi değil, vicdanidir. Af çağrımızın siyasal bir yönü yoktur. Bakanlar kuruluna çok teşekkür ediyorum. 90 binin üzerinde yarı açık cezaevlerinde bulunan süreleri dolan mahkumların süreleri uzatılmıştır. İnşallah o 90 bin kader mahkumuna sağlanan kolaylık, 250 bin kader mahkumuna da sağlanacaktır " dedi.