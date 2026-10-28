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Sarıgül, soruşturma bitene kadar Yeni Parti üyeliğinin askıya alınmasını isteyecek

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Sarıgül, soruşturma bitene kadar Yeni Parti üyeliğinin askıya alınmasını isteyecek
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Yeni Parti Erzincan Milletvekili Sarıgül, soruşturma sonuçlanana kadar parti üyeliğinin askıya alınması için yetkili organlara başvuracağını açıkladı. Sarıgül, gizlilik ihlali ve kişilik haklarına saldırı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapacağını belirtti.

YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturmalar sonuçlanana kadar parti üyeliğinin askıya alınması için başvuruda bulunacağını duyurdu.

Sarıgül, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şahsım ve ailem hakkında 16 Ekim 2026 tarihinde başlayan soruşturmayla ilgili olarak kamuoyunda yoğun bir bilgi kirliliği ve algı operasyonu yapıldığını üzülerek izlemekteyim. Birbirileriyle ve soruşturmayla ilgisi olmayan konular hem yanlış hem de çarpıtılarak sunulmakta, asılsız iddialar gerçekmiş gibi yansıtılmakta, bu iddialardan haber çıkartılmakta ve bu çıkarımların üzerinden haksız yorumlar yapılmaktadır. Soruşturmayla ilgili yayınlar, paylaşımlar, yorumlar artık kişilik haklarıma saldırı boyutuna ulaşmıştır. Bu arada gerçek dışı kirli bilgiler üzerinden yorum yapmayan ve gerçeğe kulak verenlere de teşekkürü bir borç bilirim" dedi.

'SORUŞTURMAYA KONU OLAN İDDİALAR ASILSIZDIR'

Sarıgül, "Halen devam etmekte olan söz konusu soruşturmada gizlilik kararı ve dosyayla ilgili kısıtlama olduğu halde; soruşturmanın gizliliğini ihlal edenler, henüz şüpheli olan kişileri suçlu ilan edenler, kişilik haklarımıza saldıranlar hakkında hukuki yollara başvuracağımı bildirmek isterim. Avukatlarım, masumiyet karinesi ve lekelenme hakkına aykırı olan, soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, yalan/yanıltıcı bilgi yayan, görüntü paylaşımları yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kimseden merhamet veya ayrıcalık değil, sadece adalet ve hakkaniyet bekliyorum. Adalet; kinle, iftira ile ve bunlar üzerinden üretilen söylentilerle kamuoyu oluşturularak değil, hukukla tecelli etsin. Soruşturma peşinen bir cezalandırmaya dönüşmesin. Ayrıca ve bu vesileyle; 'Bu soruşturma şu tarihe kadar inecek, şuralara kadar uzanacak' diyerek kinle, iftira ile söylentilerle kamuoyu yaratmak isteyenler şunu bilsinler ki; soruşturmaya konu olan iddialar asılsızdır. Hiçbirini kabul etmiyorum. 1956 yılından bu yana hesabını veremeyeceğim hiçbir bir konu yoktur. Partimin bu soruşturma nedeniyle tartışmaların içine çekilmesini önlemek amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğimin askıya alınması için partimin yetkili organlarına müracaat edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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