Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde
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Mücahit Arınç, Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesini büyük bir gururla karşıladı ve bu kararın Türkiye için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, "Manisa'mızın gözbebeği, Anadolu'nun saklı hazinesi olan bu kadim değerimizi dünya mirası olarak tescilleterek çok önemli bir eşiği daha geride bıraktık." dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Paris'te düzenlenen UNESCO Dünya Miras Komitesinin 47. Oturumunda alınan kararla Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesini büyük bir gururla karşıladı.

Kararın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Arınç, "Manisa'mızın gözbebeği, Anadolu'nun saklı hazinesi olan bu kadim değerimizi dünya mirası olarak tescilleterek çok önemli bir eşiği daha geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

Sardes ve Bintepeler'in Türkiye'nin UNESCO'ya kayıtlı 22. mirası olduğunu hatırlatan Arınç, bu kararın sadece Manisa için değil, tüm Türkiye için kültürel mirasın korunması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Arınç, "Bu başarı; tarihimize sahip çıkanların, kültürel mirasımızı koruyanların ortak gururudur. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Arınç, bölgenin uluslararası düzeyde tanıtımı için bundan sonraki süreçte de tüm gayretin gösterileceğini vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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