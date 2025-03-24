Saraçhane'de ilginç görüntü! Manzarayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'na destek eylemleri sırasında çıkan arbedede bazı göstericiler ayakkabılarını olay yerinde bıraktı. Sabah saatlerinde Bozdoğan Kemeri civarında bulunan ayakkabılar, yol kenarında zabıta bariyerlerine asıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla Saraçhane'de düzenlenen protestolarda polis ile göstericiler arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Çıkan arbedeler sırasında bazı eylemciler ayakkabılarını olay yerinde bırakmak zorunda kaldı.
AYAKKABILAR YOL KENARINA ASILDI
Bozdoğan Kemeri civarında bulunan ayakkabılar, havanın aydınlanmasıyla birlikte yol kenarına asıldı. Zabıta bariyerlerinin üzerine asılı ayakkabıları görenler şaşkınlığını gizleyemedi.