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Saraçhane'de ilginç görüntü! Manzarayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi

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Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'na destek eylemleri sırasında çıkan arbedede bazı göstericiler ayakkabılarını olay yerinde bıraktı. Sabah saatlerinde Bozdoğan Kemeri civarında bulunan ayakkabılar, yol kenarında zabıta bariyerlerine asıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla Saraçhane'de düzenlenen protestolarda polis ile göstericiler arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Çıkan arbedeler sırasında bazı eylemciler ayakkabılarını olay yerinde bırakmak zorunda kaldı.

AYAKKABILAR YOL KENARINA ASILDI

Bozdoğan Kemeri civarında bulunan ayakkabılar, havanın aydınlanmasıyla birlikte yol kenarına asıldı. Zabıta bariyerlerinin üzerine asılı ayakkabıları görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Saraçhane'de ilginç görüntü! Manzarayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıözen66:

Ne bırakması yahu.çapulcular kaçarken ayaklarından çıkan ayakkabılar

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Haber YorumlarıLoup Gris:

Askıda ayakkabı(askıda ekmek)gibi güzel olmuş

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıAtarokkalomi osunç:

Yakalanmamak için kıyafet değiştirmiştir bunlar. Büyük ihtimal yüzü kapalı vandalların ayakkabıları.

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Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

Ayağındaki ayakkabıya sahip çıkamayanlar DEMOKRASİYE sahip çıkacakmış,, böyle değil demokrasiye ancak hırsıza arsıza sahip çıkabilirsiniz.....

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