Şanlıurfa haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliliye standını ziyaret etti

Şanlıurfa politika haberi... Haliliye Belediyesi'nin Ankara'da düzenlenen tam bana göre festivalinde açtığı stantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti.

Haliliye Belediyesi'nin Ankara'da düzenlenen tam bana göre festivalinde açtığı stantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti.

Ankara'da 5 Ekim günü "Tam Bana Göre Festival" sloganıyla gerçekleşen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde Haliliye Belediyesi yerini aldı. Haliliye Belediyesi tarafından açılan stantta ilçedeki tarihi ve turistik alanları misafirlere tanıtılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılışı gerçekleşen festivalde Haliliye standı ilgi odağı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliliye Belediyesi'nin standını ziyaret etti. Stant ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve halk oyunları ekibi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haliliye standında kentin lezzetleri ziyaretçilere sunuldu. Stantta sergilenen Geleneksel El Sanatları Merkezinde ortaya çıkarılan el sanatlarından olan tespih, ahşap oymacılığı, bakır ve culha ürünleri de büyük beğeni topladı. - ŞANLIURFA