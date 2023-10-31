Şanlıurfa'da PKK/KCK ve FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Karaköprü ve Suruç ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda M.G, O.Y. ve H.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya teslim edildi.
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce, Karaköprü ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda M.G, O.Y. ile H.D. gözaltına alındı.
Zanlılar, işlemleri için jandarmaya götürüldü.