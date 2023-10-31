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Şanlıurfa'da PKK/KCK ve FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Karaköprü ve Suruç ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda M.G, O.Y. ve H.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya teslim edildi.