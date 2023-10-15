Şanlıurfa'da Husumet Sonlandırıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı. Yaklaşık 1 yıl önce çıkan kavga sonrası aileler arasında başlayan husumet, bölgenin ileri gelenleri ve kanaat önderleri tarafından sonlandırıldı. Barış yemeği düzenlenerek aralarındaki husumet sona erdi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Yaklaşık 1 yıl önce Taban ve Onay aileleri arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin yaralandığı kavga sonrası aileler arasında husumet başladı.

Husumetin sonlandırılması için bölgenin ileri gelenleri ve kanaat önderleri girişimde bulundu. Ailelerin ikna edilmesinin ardından Eyyübiye ilçesi kırsal Yamaçaltı Mahallesi'nde barış yemeği düzenlendi.

Düzenlenen barış yemeğine AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Hikmet Başak ve Abdürrahim Dusak, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile her iki ailenin üyeleri katıldı. Salavat getirerek, Kur'an-ı Kerim'in altından geçen taraflar, okunan duanın ardından kucaklaşarak aralarındaki husumeti bitirdiklerini söyledi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dusak, aşiretlerin bölgenin zenginlikleri olduğunu ve kardeşçe yaşamanın önemini belirterek, "Bazen istemediğimiz durumlar gelişir bu durumda bakacağız Peygamber Efendimiz nasıl yapmış bizde onun gibi yapacağız. Peygamber Efendimiz ilk önce kendi yakın akrabalarının kan davasını sonuçlandırmış. Bizde kendi aramızdaki bu kan davasını İslam için, kardeşlik için sonuçlandıracağız. Sosyal ortamımız için, insanlığımız için, kardeşliğimiz için bunu yapmamız gerekiyor. Allah iki tarafa da suhuletli bir muhabbet ortamı temin etsin inşallah." dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Başak ise barışın sağlanmasına katkı sunan herkese teşekkür ederek, bir daha böyle üzücü olayların yaşanmamasını temenni etti.