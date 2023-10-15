Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBMM Başkanvekili Balıklıgöl'de Vatandaşlarla Buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Balıklıgöl bölgesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Balıklıgöl bölgesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Çeşitli temas, inceleme ve açılışlar için Şanlıurfa'ya gelen TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte tarihi Balıklıgöl platosunda vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafa hayırlı işler dileklerini ileten Başkan Beyazgül ve Bozdağ vatandaşlarla da yakından ilgilenerek talep ve önerilerini dinledi. Vatandaşların fotoğraf talebini geri çevirmeyen Bozdağ ve Başkan Beyazgül, Balıklıgöl'de balıklara yem de attı. - ŞANLIURFA