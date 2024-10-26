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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına yorum

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışına yorum
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Haberler.com'a özel siyasetteki son gelişmeleri değerlendirdi. Gülpınar, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' ile ilgili açıklamalarının en çok Şanlıurfa'yı ilgilendirdiğini belirtti.

Siyaset arenası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Tecriti kaldırılırsa Öcalan gelsin Meclis'te örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklamalarıyla kızışırken, konuya ilişkin bir açıklama da Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'dan geldi.

Gülpınar, şu sözleri ifade etti;

"BU AÇIKLAMALARI ŞU ANDA DEĞERLENDİRİYORUZ"

"Bu açıklamaları şu anda değerlendiriyoruz, bekliyoruz. Detayı ne bilmiyoruz. Bir şeyler görüşülmüş mü, herhangi bir anlaşma var mı ya da ileriye dönük bir çalışma yapılacak mı bunları bilmiyoruz. Beklemekten başka yapacağımız bir şey yok. Ülke için sorun teşkil eden bir durum için kim gayret gösteriyorsa hepsine destek veririz, hepsine teşekkür ederiz."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Politika

Devlet Bahçeli Kasım Gülpınar Şanlıurfa Gülpınar Politika Siyaset MHP

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