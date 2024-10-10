Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, Hırvatistan'da 'Büyük Şükran Belgesi' ile Onurlandırıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Hırvat Türk Dostluk Derneği'nin 30. kuruluş yıl dönümünde "Büyük Şükran Belgesi" ile onurlandırıldı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Hırvat Türk Dostluk Derneği'nin 30. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a "Büyük Şükran Belgesi" takdim edildi. Ödül, Gülpınar'a bireysel alanda layık görülen tek kişi olarak Hırvat Türk Dostluk Derneği Başkanı Goran Beus Richembergh tarafından sunuldu.

Zagreb International Otel'de gerçekleştirilen törende, Hırvatistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, milletvekilleri, belediye başkanları ve Hırvatistan Ankara Büyükelçisi başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili yer aldı. Türkiye'den ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ve Zagreb Büyükelçiliği diplomatlarıyla Türk iş dünyasından önemli isimler katılım sağladı.

"BU ÖDÜL İKİ ÜLKENİN DOSTLUĞUNUN SEMBOLÜ"

Törende konuşma yapan Başkan Gülpınar, Hırvat-Türk dostluğunun köklü bir geçmişe dayandığını belirterek, kendisine takdim edilen bu ödülün iki ülkenin dostluğunu pekiştirdiğini vurguladı. Gülpınar, "Bu ödül, yalnızca şahsi bir başarı değil, iki ülke arasındaki derin dostluk ve iş birliğinin bir sembolüdür" ifadelerini kullandı.

MÜLTECİ KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Gülpınar, konuşmasında Hırvatistan'ın mülteciler konusundaki duyarlılığına dikkat çekerek, Hırvat yetkilileri Şanlıurfa'ya davet etti. Gülpınar, "Mültecilerle ilgili olarak yerinde incelemeler yapmaları için Hırvat yetkilileri Şanlıurfa'ya davet ediyorum. Bu sayede iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirebiliriz" dedi.

"ŞANLIURFA'YA DAVET"

Başkan Gülpınar, törende Hırvat halkını ve tüm katılımcıları Şanlıurfa'ya davet ederek, "Urfa, dört mevsim huzur ve güven içinde misafirlerine ev sahipliği yapan, taşı toprağı tarih kokan kadim bir şehirdir. Göbeklitepe gibi insanlığın ortak mirası olan eserleriyle Şanlıurfa, dünya tarihine yön vermiştir" dedi.

Son olarak, Gülpınar, Şanlıurfa'nın UNESCO Yaratıcı Müzik Şehirleri Ağı'na dahil olduğunu hatırlatarak, "Müzik şehri olarak Urfa, müziğimizi dünya ile buluşturmaya devam ediyor. Sizleri bu eşsiz şehri keşfetmeye davet ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.