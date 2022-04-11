Şanlıurfa 11 Nisan Kurtuluş Bayramını kutluyor - Haberler

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Şanlıurfa 11 Nisan Kurtuluş Bayramını kutluyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Şanlıurfa 11 Nisan Kurtuluş Bayramını kutluyor

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü ve 11 Nisan Kurtuluş Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü ve 11 Nisan Kurtuluş Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Yeni Asri Mezarlıktaki Şanlıurfa Şehitliğinde düzenlenen programda, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından şehitlik anıtına çelenkler sunuldu. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfalılara mesajının okunması, şehit kabirlerinin ziyaret edilerek dua edilmesi ve şehitlik müzesinin gezilmesinin ardından sona erdi. Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolaysıyla düzenlenen etkinlikler, bugün gece saatlerine kadar devam edecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa 11 Nisan Kurtuluş Bayramını kutluyor

Şanlıurfa 11 Nisan Kurtuluş Bayramını kutluyor

İhlas Haber Ajansı / Politika

Zeynel Abidin Beyazgül, Abdullah Erin, Şanlıurfa, Nisan, Politika, Haberler

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