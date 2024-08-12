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Sancaktepe Belediyesi'nin çalıştayında bir vatandaşın Kürtçe konuşması MHP ilçe başkanını küplere bindirdi

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Sancaktepe Belediyesi'nin Stratejik Plan Çalıştayı'nda söz alan bir vatandaşın maruzatını Kürtçe olarak dile getirmesi MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu'nu kızdırdı. Tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getiren Karaalioğlu, "Etnikçi ve bölücü provakatif teşebbüsün Belediye Başkanının nezaretinde, gözetiminde gerçekleşmesi esef vericidir" ifadelerine yer verdi.

31 Mart yerel seçimlerinden önce Sancaktepe'de MHP çadırını ziyaret etmek isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Bas geri" diyerek tepki gösteren MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, şimdi de Sancaktepe Belediyesi'nin Stratejik Plan Çalıştayı'nda söz alan bir vatandaşın maruzatını Kürtçe olarak dile getirmesi üzerine yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN DİLİ TÜRKÇEDİR"

Sosyal medya hesabından çalıştaydaki o kısmı alıntılayarak tepkisini dile getiren Karaalioğlu, "Recep Tayyip Erdoğan Kongre salonunda gerçekleşen 'Stratejik Plan Çalıştayı'nda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasal bütünlüğüne, Türk Milletinin diline ve hülasa Türk vatanının mukaddesatına teşebbüs edercesine bir provakasyon, acziyet ve şahsiyet bozukluğunun yansıması vuku bulmuştur. Dil, milletin yegane varlığıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dili ise Türkçe'dir. Yerel Yönetimleri kendi menfaat ve güdüsel çıkarları ile kirletmek, fonksiyonunu kaybettirmek ve hatta bağımsızlığına halel getirmek isteyen her kim olursa olsun karşısında yılmaz ve yıkılmaz Türk Milleti'nin iradesini ve Ülkücü Hareketi bulacaktır" ifadelerine yer verdi.

"BU ACİZ PROKASYONA GÖZ YUMAN..."

Açıklamasının devamında Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'e sert sözlerle yüklenen Karaalioğlu, "Etnikçi ve bölücü provakatif teşebbüsün Belediye Başkanının nezaretinde, gözetiminde gerçekleşmesi ayrıca esef vericidir. Bu aciz provokasyona göz yuman, ses çıkarmayan her bir kimse de gaflet ve fena bir maksad bulunduğu aşikardır. Milliyetçi Hareket Partisi Sancaktepe İlçe Başkanlığı olarak bu menfur teşebbüsün ve bölücü nifak tohumlarının her kulvarda takipçisiyiz ve müsaade etmeyeceğiz" dedi.

İşte Karaalioğlu'nun o paylaşımı;

Sancaktepe Belediyesi'nin çalıştayında bir vatandaşın Kürtçe konuşması MHP'li ilçe başkanını küplere bindirdi

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (4)

Nurullah Aydın:

chp li belediye başkanı ağzı açık dinliyor.;))

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Mr.Kurdullah:

Kürtçe konuşmak kadar doğal birşey olabilir mi? Siz yasakladıkça insanlar da umulmadık yerde kürtçe konuşmaya çalışır

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Nurullah Aydın:

ne dediğini anladinmi belediye başkanı?

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Harbi Vatandaş:

İkiside aynı soydan geliyor normal.

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