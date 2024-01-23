Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u kabul etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont'u bakanlıkta kabul etti. Kabule ilişkin Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u Bakanlığımızda kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile Fransa arasındaki uzay, teknoloji girişimciliği, Ar-Ge ve eğitim projelerinde iş birlikleri ve yatırım potansiyelleri ele alındı" denildi.