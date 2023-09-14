Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ı ziyaret etti

Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, tüm imkanları ile her zaman emniyet güçlerinin yanlarında olduklarını söyledi.

Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a iadeyi ziyarette bulundu. Başkan Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

"Amacımız şehre güzel hizmetler vermek"

Sohbet şeklinde gerçekleşen ziyarette Samsun'u zamanla daha iyi tanıdığını ifade eden İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, "Kurtuluşun şehri Samsun oldukça güzel bir şehir. Amacımız; görev süremiz boyunca tüm idari kurum ve kuruluşlarımızla birlikte hareket ederek, bu şehre güzel hizmetler vermektir. Misafirperverliğinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

"Her zaman emniyet güçlerimizin yanında olacağız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Demirtaş, "Halkımızın huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen emniyet teşkilatımız her zaman bizlerin gurur kaynağı olmuştur. İlkadım Belediyesi olarak bizler de imkanlarımız ölçüsünde her zaman emniyet güçlerimizin yanında olacağız. Böylesine zorlu bir mesleği hakkıyla icra eden başta Emniyet Müdürümüz Ahmet Arıbaş olmak üzere tüm emniyet teşkilatımızı gönülden kutluyor ve Allah'tan muvaffakiyet diliyorum" diye konuştu.

Başkanlık makamında gerçekleşen iadeyi ziyaretin sonunda İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'a Onur Anıtı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. - SAMSUN