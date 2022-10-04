Samsun haberleri | Atakum'da 'Katılımcı Bütçe' toplantıları

Atakum Belediyesi tarafından vatandaşların görüşleriyle oluşturulacak "Katılımcı Bütçe" toplantılarının 6.'sı Yeşildere Mahallesi'nde düzenlendi.

Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliğiyle Atakumlu vatandaşların görüşleriyle oluşturulacak katılımcı bütçe toplantısının altıncısı Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Dört Mevsim Sitesi'nde site sakinleri ve mahallelilerle gerçekleştirildi.

Dünyanın önde gelen kentlerinde uygulanan ve "Benim Belediyem", "Benim Bütçem", "Komşularımızla Buluşuyoruz" sloganlarıyla yola çıkarak Atakum Belediyesi'nin bütçesini oluşturmada Atakumluların kent yönetimine aktif katılımını sağlayan projede mahalleliler yaşamak istedikleri kenti Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'ye anlattı.

"Herkese ulaşacağız"

Katılımcı bütçe çalışması sayesinde kısa sürede birçok vatandaşla bir araya geldiklerini söyleyen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Bu toplantılar boyunca gittiğimiz her mahallede çok güzel düşünceler ortaya çıktı. İnsanlar bu toplantılar sayesinde komşusunun kim olduğunu, dünyaya bakış açısını ve kent anlayışının ne olduğunu öğrenebiliyor. Aksi halde biz üçüncü kattakiler, yirmi üçüncü kattakiler asansörde karşılaşıyoruz. Birbirimizin yüzüne bakmıyoruz, sohbet etmiyoruz şu anda bizim dertleştiğimiz gibi dertleşmiyoruz. Yeniden komşuluk hukuku kurmaya çalışıyorum. Bunu ben baştan bu yana söylüyordum ama bu konuda sadece bende değil, dünyada da ciddi bir arayış var. Türkiye'de katılımcı bütçe çalışması yapan üçüncü ilçe, beşinci de belediyeyiz. Bu çalışmayı tüm mahallelerimizde, sitelerde yapmaya devam edeceğiz. Herkese ulaşacağız. Bu toplantılarda ufkumuz açılıyor, çok farklı öneriler alıyoruz. Bunlar bizim de cesaretimizi artırıyor. Kendi aramızda da çok fazla toplantılar yapıyoruz. Kılı kırka bölüyoruz. Çalmadan, çaldırmadan Atakum Belediyesi'ni üç yıldır yönetiyoruz" dedi.

Toplantıya ayrıca Yeşildere Mahallesi Muhtarı Yasin Bakmaz, Atakum Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Yusuf Yalnız ve Şeref Aydın, belediyenin birim müdürleri ve teknik personeli de katıldı. - SAMSUN