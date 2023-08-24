Samsun'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen projeli adli çalışmalar sonucunda 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 12 şüpheli gözaltına alındı. İnternet üzerinden yapılan ürün satışı, kaparo, icra dosyası, araç, ev ve villa kiralama gibi yöntemlerle 39 kişinin dolandırıldığı belirlendi.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen projeli adli çalışmalar neticesinde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "İnternet üzerinden ürün satışı, kaparo, icra dosyası, araç, ev ve villa kiralama vb. yöntemlerle şahısların banka/elektronik para hesaplarını ve GSM hatlarını kullandırmak suretiyle 39 şahsın nitelikli bir şekilde dolandırıldığı tespit edilmiş, olaylarla bağlantılı olan şahıslara yönelik icra edilen operasyon kapsamında, ilimiz merkezli Ankara, Tekirdağ, Muğla, Çorum, Yozgat ve Nevşehir'de toplam 12 şahıs gözaltına alınmıştır. Çok sayıda dijital materyal ve belgelere el konulmuştur" denildi. - SAMSUN