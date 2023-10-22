Samsun'da Filistin için dualar edildi

Samsun'un Canik Belediyesi'nin, Ayasofya Camii Başimam Hatibi Mehmet Emin Ay'ın katılımıyla ilçede düzenlediği sabah namazı buluşmasında Filistin için dualar edildi.

Canik Belediyesi tarafından ilçede sabah namazı buluşması düzenledi. Ayasofya Camii Başimam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın konuk olarak katıldığı programda bir araya gelen yüzlerce vatandaş, İsrail'in Filistin'e yönelik sürdürdüğü işgal politikasını ve sivilleri hedef alan saldırılarını şiddetle kınadı. Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü ile Filistin halkı için dualar edilen programda, Kuran'ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

"Filistinli kardeşlerimizin yanındayız"

İsrail'in, Filistin'de sivil halkı hedef alan saldırılarının savaş suçu olduğunun altını çizen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "İsrail her geçen gün savaş suçlarına bir yenisini daha eklemeye devam ediyor, masum insanların ve sivil vatandaşların canice canına kast ediyor. İsrail bu caniliğin, hukuk tanımazlığın hesabını elinde sonunda verecektir. İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yönelik, sivilleri hedef alan saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. İsrail'in barbar tutumu karşısında tüm insanlığı birlik olmaya davet ediyorum. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Canik Merkez Cami'nde düzenlenen programa, AK Parti Samsun Milletvekili Av. Ersan Aksu, AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu ve ilgililer de katıldı. - SAMSUN