Samsun'da Filistin'e Destek Eylemi

Samsun'da cuma namazı çıkışı toplanan kalabalık grup, İsrail'in saldırılarında Filistin'de hayatını kaybedenler insanlar için gıyabı cenaze namazı kıldı. Namaz sonrası açıklama vatandaşlar İsrail'e tepki gösterdi ve Filistin'e destek verdi. Gıyabi cenaze namazına katılan İhsan Şenocak, konuşmasının sonunda rahatsızlandı.

İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Camii'nde cuma namazı çıkışı toplanan sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar Filistin'de hayatını kaybeden insanlar için gıyabı cenaze namazı kıldı.

Akabinde toplanan grup adına konuşan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi Kurucusu Dr. İhsan Şenocak, "Bizler her durumda, her şartta 'la ilahe illallah' diyen kardeşlerimizle aynı yerde duracağız, omuz omuza olacağız. Namazlarımızı da gıyabı cenaze namazlarımızla bir kılacağız. Evleri gasp edilen, Müslüman olduğundan dolayı öldürülen, katledilen Müslümanlar, Filistinli kardeşlerim yüzyıldır direniyorlar. Müslümanlar Gazze'de er ya da geç büyük bir zafer kazanacak. Allah'ın izniyle İsrail'i denize dökecek. Amerika bir tane uçak gemisi göndermiş. Şimdi ikincisini gönderecek. Ona burada diyoruz ki ey Amerika İsrail'in uçağı var. İsrail'in tankı var ama Siyonist çocuklarının yüreği yok. Silah yüreği olmayanlar için kaçarken bir yüktür. İsrail'in silaha değil yüreğe ihtiyacı var ama o da sende yok Amerika. Sen bizi mütevazı görüyorsun. Ellerimizi biz Rabb'imizin huzurunda bağlarız. Söz konusu mukaddesat olunca, Mescid-i Aksa olunca o zaman sapan taşlarıyla tankların üzerine yürür, emperyalistlerin şah damarını keseriz. İsrail çocuk, kadın öldürüyor. Anneler ağlıyor. Amerika, Batı, insan haklarından bahsediyordun ya o halde silahı Gazze'ye göndermen gerekirdi" dedi.

İhsan Şenocak konuşmasının sonunda rahatsızlandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araca bindirildi. Filistin'e destek eylemi dua ile son buldu. - SAMSUN