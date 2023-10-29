Samsun'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Samsun'un Kavak ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kavak Kaymakamı Erdem Karanfil, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla kutlandı. Kavak'ta anıta çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar, Kaymakam Karanfil'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle devam etti. Akabinde ilçe stadında etkinlikler yapıldı. Program ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Kaymakam Erdem Karanfil, "Ulusal Kurtuluş Savaşımızın ardından, 100 yıl önce bugün 29 Ekim 1923'te milletimize en yakışan rejim olan Cumhuriyet idaresine geçilmiştir. Cumhuriyet TBMM'de oy birliği ile kabul edilmiştir. Aynı gün Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Daha sonraları demokrasi ile de taçlandırılan Cumhuriyet dünya durdukça yaşatılmaya devam edecektir. Cumhuriyet, erdemin, faziletin, halk iradesinin, hak ve hukukun ve medeniyetin adıdır. Cumhuriyetimizin ilanından bugüne kadar eğitimde, kültürde, ekonomide, altyapı hizmetlerinde, milli savunmada hülasa olarak her sahada çok önemli gelişmeler kaydetmemize rağmen Cumhuriyet'in korunması ve kollanmasında gençliğin bekçiliğine her zaman ihtiyacımız vardır" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından öğrenciler tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili şiirler okundu, çeşitli gösteriler yapıldı.

Kutlamalar geçiş töreniyle son buldu. - SAMSUN