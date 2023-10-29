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Samsun'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Samsun'un Terme, Asarcık ve Bafra ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlandı. Terme, Asarcık ve Bafra ilçelerinde düzenlenen törenlerde saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, konuşmalar ve öğrencilerin gösterileri yer aldı.