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Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Kaymakam İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.