Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye öfkesi dinmiyor! Sosyal medyadan yine topa tuttu - Haberler

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Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye öfkesi dinmiyor! Sosyal medyadan yine topa tuttu

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye öfkesi dinmiyor! Sosyal medyadan yine topa tuttu

Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'yi ziyaretinden fotoğraf paylaşan AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, daha önce "Kibirli" diyerek eleştirdiği eski Bakan Bekir Pakdemirli'ye göndermede bulundu. Kirişçi için "Alanının uzmanı, konusuna hakim, mütevazı" ifadelerini kullanan Tayyar, "Eski bakanın kilitlediği Kılavuzlu sulama şebekesi için güvence verdi" dedi.

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'yi ziyaret ettiği fotoğrafı paylaşan Tayyar, eski Bakan Bekir Pakdemirli'ye gönderme yapmayı da ihmal etmedi.

"KONUSUNA HAKİM, MÜTEVAZI BİRİ"

Son dönemlerde yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Tayyar, Bakan Kirişçi'yi ziyaretini "Bazı dostlarla yeni Tarım Bakanımız Vahit Kirişçi'yi ziyaret ettik. Alanının uzmanı, konusuna hakim, mütevazı biri. Malum mevzuyu açtık. Eski bakanın kilitlediği Kılavuzlu (Nurdağı/İslahiye bölümü) sulama şebekesi için güvence verdi, 'Yanınızdayız' dedi. Eyvallah" notuyla paylaştı.

İşte Şamil Tayyar'ın o paylaşımı;

Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye öfkesi dinmiyor! Sosyal medyadan yine topa tuttu

"KİBRİNDEN KURTULMASINI NİYAZ EDERİM" DEMİŞTİ

Şamil Tayyar, Bekir Pakdemirli'nin görevden alınmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Bekir Pakdemirli'nin kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim. Her görevin bir sonu var. Aslolan milletin vicdanında yer almak, Allah'ın rızasını kazanmaktır." demişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Bekir Pakdemirli, Şamil Tayyar, Politika, Güncel, Haberler

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