Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Şam'daki toplantı teknik aksaklık nedeniyle erken sonlandırıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin ortak basın toplantısında yaşanan teknik aksaklığı açıkladı. Çevirmenin sesi ulaşmadığı için toplantı erken sonlandırıldı ve Suriye tarafı özür diledi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin Şam'da düzenledikleri ortak basın toplantısının sonuna doğru teknik bir aksaklık yaşandığını, toplantının bu nedenle erken sonlandırıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "22 Aralık'ta Şam'da, Sayın Bakanımız ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin ortak basın toplantısının sonuna doğru teknik bir aksaklık yaşanmış, Gazze'deki gelişmelere dair yöneltilen soruya yanıt veren Sayın Bakanımızın konuşması sırasında çevirmenin sesi toplantı salonundaki kulaklıklara ulaşmamıştır. Bu sorun üzerine oturumu yöneten Suriyeli yetkili, Sayın Bakanımızın sözlerinin tamamlandığını düşünerek toplantıyı erken sonlandırmıştır. Yaşanan bu durumdan ötürü Suriye tarafı heyetimizden özür dilemiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
